Radfahrerin stürzt an Bordstein

Leicht verletzt hat sich eine 16-jährige Radfahrerin am Donnerstagmorgen bei einem Sturz in der Ravensburger Gartenstraße. Die Jugendliche wollte laut Polizei auf den Gehweg wechseln. Beim Überfahren des Bordsteins blieb sie hängen und stürzte. Zur Untersuchung brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. An ihrem Elektrofahrrad entstand nur geringer Sachschaden.