Eine Radfahrerin ist am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf der Meersburger Straße in Ravensburg von einem Auto erfasst worden. Dabei wurde sie laut Polizeibericht leicht verletzt. Ein 74-jähriger Autofahrer fuhr stadtauswärts und wollte in die Einfahrt eines Autohauses abbiegen. Er übersah dabei eine auf dem Radweg stadteinwärts fahrende 52-jährige Pedelec-Fahrerin. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.