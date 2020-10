Radfahrerin fällt auf ihr Gesicht

In der Schmalegger Straße in Ravensburg ist am Donnerstag gegen 6.30 Uhr eine Radlerin gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Die 16-Jährige kam laut Polizei wegen eines Fahrfehlers zu Fall und fiel auf das Gesicht, sodass sie sich diverse Schürfwunden zuzog. Sie wurde von einem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.