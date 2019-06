Eine 71-jährige Radfahrerin ist gestürzt, als sie auf dem Kirchweg von Obereschach her kommend in Fahrtrichtung Oberhofen unterwegs war. Dabei übersah sie laut Polizeibericht einen Poller, stieß gegen ihn und stürzte. Sie trug einen Fahrradhelm und erlitt leichte Verletzungen an der Hüfte. Die 71-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht.