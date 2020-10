Radfahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Leicht verletzt worden ist am Dienstag gegen 19.30 Uhr eine Mofafahrerin, als sie an der Kreuzung der Friedrichshafener und Weingartshofer Straße in Ravensburg mit dem Alfa-Romeo eines 59-Jährigen zusammenstieß. Die 17-Jährige hatte laut Polizei die Kreuzung bei grüner Ampel befahren und wurde von dem 59-Jährigen übersehen, der bei Rotlicht in die Kreuzung einfuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.