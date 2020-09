Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitten hat eine 56-jährige Fahrradfahrerin am Sonntag gegen 11 Uhr am Goetheplatz in Ravensburg. Die Fahrerin eines Volvo fuhr laut Polizei von der Ziegelstraße in Richtung Tettnanger Straße und übersah die Radlerin auf dem Radfahrstreifen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 56-Jährige zu Fall kam und sich mehrere Knochenbrüche zuzog. Sie wurde in eine Krankenhaus eingeliefert. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage aus. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.