Radfahrer von Auto erfasst

In der Ravensburger Innenstadt ist am Samstag ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, geschah der Zusammenstoß gegen 18.30 Uhr. Laut Angaben des 42-jährigen Radfahrers habe er sich auf dem Goetheplatz in Fahrtrichtung Innenstadt bereits vor der Abbiegespur mittig eingeordnet, um nach links in die Ziegelstraße abzubiegen. Da die Spur wegen einer Baustelle nicht durchgehend befahrbar war, fuhr er, nachdem er ein Handzeichen gegeben hatte, zurück auf die rechte Spur und wurde dabei vom Auto einer 18-Jährigen erfasst. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme machte die junge Frau widersprüchliche Angaben zur Unfallschilderung des Fahrradfahrers. Darüber hinaus beleidigten sich mutmaßlich der Radfahrer sowie ein Mitfahrer der 18-Jährigen gegenseitig. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang und zu den verbalen Entgleisungen dauern an. Der Sachschaden beläuft sich an beiden Fahrzeugen jeweils auf etwa 80 Euro.