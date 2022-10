Radfahrer von Auto angefahren

Mit einem Auto ist ein 29 Jahre alter Radfahrer am Montagmorgen in der Gartenstraße zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit. Der 29-Jährige war auf dem Radstreifen unterwegs, als er von einer 46-jährigen Audi-Lenkerin, die nach rechts in die Zeppelinstraße abbiegen wollte, übersehen wurde. Der Radler wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und fiel zu Boden. Dabei erlitt er diverse, eher leichte Verletzungen. Ein zufällig vorbeikommender Arzt versorgte den Fahrradfahrer, der sich im Anschluss selbständig in ein Krankenhaus begeben wollte. Am Audi entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 1000 Euro, während sich dieser am Rennrad des 29-Jährigen auf rund 100 Euro belaufen dürfte.