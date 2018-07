Radfahrer verletzt – Polizei sucht Unfallfahrer

Ein 22-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung Olga-/Rudolfstraße in Ravensburg verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Mann mit seinem blauen Auto die Rudolfstraße in Richtung Ziegelstraße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts herannahenden Fahrradfahrers. Dieser prallte gegen das Auto und stürzte. Anschließend erkundigte sich der unbekannte Autofahrer, ob dem Radfahrer etwas passiert sei. Als dieser das verneinte, fuhr er davon. Noch an der Unfallstelle kamen zwei ebenfalls unbekannte Zeuginnen dem 22-Jährigen zu Hilfe, der sich nach dem ersten Schock in ärztliche Behandlung begeben musste. Deshalb bittet die Polizei, den beteiligten Autofahrer, sowie die beiden Frauen, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.