Radfahrer-Verein steht viermal auf dem Podest

Die Internationale Bodenseemeisterschaft im Ein- und Kunstradfahren ist in der Ravensburger Kuppelnauhalle gewesen. Ein hochkarätiges Starterfeld aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgte laut Mitteilung der Veranstalter für einen spannenden und hochklassigen Wettkampftag.

Alle drei angetretenen Kunstradfahrer des Radfahrvereins Ravensburg (RVR) fuhren persönliche Bestleistungen heraus und überzeugten in ihrer jeweiligen Disziplin. Jan Ritzkowski startete in der Disziplin Einer-Kunstradsport Schüler mit seinem souverän gefahrenen Programm und freute sich am Ende über einen starken dritten Platz. Carina Jenne und Linda Kuchenbecker starteten in der Disziplin Einer-Kunstradsport Schülerinnen, dem größten Starterfeld. Beide Ravensburgerinnen behielten die Nerven auf der Wettkampffläche. Linda Kuchenbecker belegte mit ausgefahrenen 47,65 Punkten den achten Platz vor ihrer Vereinskollegin Carina Jenne, die mit 33,59 Punkten 14. wurde.

Ebenfalls persönliche Bestleistungen schafften die beiden Schülermannschaften des RVR an diesem Wettkampftag. Julia und Sarah Gasser, Jana Koroll und Lucy Schaefer starteten in der Disziplin Vierer-Einradsport Schüler in der offenen Klasse und zeigten vor heimischem Publikum ein ruhiges und nahezu fehlerfreies Programm. Sie standen am Ende auch ganz oben auf dem Podest und durften sich damit über den Titel des Internationalen Bodenseemeisters freuen.

Auch die Sechser-Einradmannschaft des RVR mit Saskia Braun, Julia und Sarah Gasser, Jana Koroll, Johanna Rotte und Lucy Schaefer holte sich den Internationalen Bodenseemeistertitel. Mit ausgefahrenen 70,85 Punkten setzten sich die Ravensburgerinnen in der Kuppelnauhalle in der Disziplin Sechser-Einradsport der Schüler in der offenen Klasse gegen die Konkurrentinnen durch. Alisa Arndt, Luca Koroll, Leonie Wiggenhauser und Sarah Rudolf bewiesen erneut ihr Können in der Disziplin Vierer-Einradsport Elite Frauen und erhielten am Ende 121,21 Punkte. Damit sicherten sich die Ravensburgerinnen als Vizemeister die Silbermedaille.