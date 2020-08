Radfahrer touchiert Bordstein und stürzt

Ein 60-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch in Torkenweiler gegen einen Randstein gefahren und gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, hat er sich dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Laut Polizeibericht fuhr der 60-Jährige gegen 17.45 Uhr mit seinem Herrenrad auf der Tettnanger Straße in Richtung Oberhofen. Er benutzte den Radschutzstreifen. Ohne Fremdverschulden touchierte er den Randstein und stürzte daraufhin. Es entstand geringer Sachschaden.