Am Mittwochnachmittag ist in Ravensburg ein 48 Jahre alter Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor ist er an der Einmündung der O.E.W.-Straße in die Gartenstraße gestürzt.

Der Zweiradlenker wollte nach Polizeiangaben rechts abbiegen, als wohl sein Handy in der Hosentasche klingelte. Er griff in diese Richtung, geriet dabei vom Bordstein auf die Straße und fiel vom Rad. Der 48-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.