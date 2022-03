Radfahrer stoßen zusammen

Schwer verletzt worden ist ein 87 Jahre alter Radfahrer, der am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr in der Unterführung der Schwanenstraße mit einer entgegenkommenden Fahrradlenkerin zusammengestoßen ist. Der Senior war mit Zweirad samt Anhänger unterwegs und stürzte nach der Kollision mit der 59-jährigen Radlerin. Da er auf den Kopf fiel und dabei keinen Helm trug, verletzte er sich laut Polizei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-Jährige blieb unverletzt.