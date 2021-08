Radfahrer stoßen zusammen

Auf dem Fuß- und Radweg zwischen Friedberg und der Meersburger Straße sind am Mittwoch gegen 11 Uhr zwei Radfahrer bei einer Kollision verletzt worden, wie die Polizei vermeldet. Ein 51 Jahre alter Mountainbiker wollte einen vorausfahrenden 49-jährigen Radler links überholen, als dieser wegen eines Busches am Wegesrand ebenfalls nach links fuhr. Er hatte den von hinten heranfahrenden Mountainbiker nicht bemerkt. Beide Radler wurden wegen ihren Verletzungen von Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.