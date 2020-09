Radfahrer stoßen zusammen

Am Ravensburger Frauentor sind am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin durchfuhr laut Polizeibericht das Frauentor entgegen der Beschilderung. Am Zusammentreffen von Fuß- und Radweg kam es daraufhin zum Zusammenprall mit einem anderen Fahrradfahrer. Dieser kümmerte sich zunächst um die verletzte Frau, entfernte sich dann jedoch ohne seine Personalien zu hinterlassen von der Unfallstelle. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751 / 8033333 entgegen.