Eine leicht verletzte Person ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Straße Klöcken. Laut Polizeibericht fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Mountainbike auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberzell und Klöcken und stürzte aus bislang nicht bekannter Ursache. Hinzugerufene Rettungssanitäter brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.