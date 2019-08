Radfahrer stürzt an Bordstein

Leichte Verletzungen hat ein 24-jähriger Fahrradfahrer erlitten, der am Montag gegen 12.45 Uhr die Gornhofener Straße in Richtung Untereschach befuhr. An der Einmündung der Kehlstraße in die Gornhofener Straße fuhr er nach Angaben der Polizei auf den links entlang der Gornhofener Straße verlaufenden Gehweg, der nicht für Fahrradfahrer freigegeben ist. Beim Überfahren des abgesenkten Bordsteines verlor er die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte.