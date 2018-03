Radfahrer stürzen und verletzen sich leicht

Leichte Verletzungen haben sich ein Junge und ein Mädchen am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Brielhäusle“ in Ravensburg zugezogen. Das teilte die Polizei mit.

Die beiden waren Teilnehmer einer Trainingsgruppe, die mit ihren Rennrädern gegenläufig unterwegs waren. Als der Zehnjährige zum Überholen ausscherte, prallte er mit der entgegenkommenden 14-jährigen Jugendlichen zusammen. Obwohl ein hinter ihr fahrender 15-Jähriger eine Vollbremsung machte, konnte er nicht mehr verhindern, dass er gegen das Fahrrad des Mädchens prallte und die auf die Fahrbahn gestürzte 14-Jährige überrollte. Während der Zehnjährige und die Jugendliche verletzt wurden und vom Rettungsdienst versorgt werden mussten, blieb der 15-Jährige unverletzt.