Radfahrer nimmt Auto die Vorfahrt

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der am Dienstag kurz nach 10 Uhr in der Allmandstraße einem Auto die Vorfahrt genommen hat. Der 64 Jahre alter Radler fuhr laut Polizeibericht an der Kreuzung in die Möttelinstraße ein und prallte dabei gegen den Mitsubishi einer 61-Jährigen. Der Mann wurde über die Motorhaube geworfen und schleuderte gegen einen geparkten Audi, an dem ein Schaden von etwa 3000 Euro entstand. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der Radfahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.