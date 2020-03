Radfahrer missachtet Vorfahrt: Schaden an BMW

Unverletzt hat ein 43-jähriger Radfahrer am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr den Zusammenstoß mit einem Auto auf der Kreuzung Rudolf-/Olgastraße in Ravensburg überstanden. Laut Polizeibericht war der 43-Jährige, von der Meersburger Straße kommend, auf der Olgastraße in Richtung Hallenbad unterwegs und in den Kreuzungsbereich eingefahren, ohne hierbei die von rechts aus der Ziegelstraße kommende, vorfahrtsberechtigte 30-jährige BMW-Fahrerin zu beachten. Der Radfahrer prallte gegen die linke Fahrzeugseite des BMW und verusachte einen Schaden in Höhe von fast 1000 Euro.