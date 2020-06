Radfahrer missachtet in Oberzell die Vorfahrt, stürzt und verletzt sich schwer

Ein 80-jähriger Radfahrer hat am Dienstagnachmittag in Oberzell die Vorfahrt eines Autofahrers missachtet, ist mit dem Fahrzeug zusammengestoßen und hat sich dabei verletzt schwer. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 17.10 Uhr fuhr der Senior mit seinem Elektrofahrrad auf der Albersfelder Straße ortseinwärts. An der Kreuzung Am Reutehof kam von rechts ein VW Golf angefahren. Diesem nahm der 80-Jährige die Vorfahrt und stürzte bei der Kollision. Der Mann wurde am Unfallort von Rettungskräften behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad blieb unbeschädigt. Am Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.