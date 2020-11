Radfahrer in Ravensburg übersehen: 80-Jähriger muss ins Krankenhaus

Eine Kopfplatzwunde hat am Donnerstag gegen 14.15 Uhr ein 80-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Schwanenstraße in Ravensburg erlitten. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 44-Jährige mit ihrem Renault aus einer Einfahrt in die Straße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der stadtauswärts fuhr. Bei der Kollision stürzte der 80-Jährige auf die Fahrbahn und musste wegen seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Den Schaden am Fahrrad und am Auto beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro.