Radfahrer fährt in Ravensburg Frau an und flüchtet

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Wilhelmstraße eine 59-jährige Fußgängerin angefahren und nach dem Zusammenstoß das Weite gesucht. Das teilt die Polizei mit.

Die 59-Jährige kam aus der Vehrengasse in Ravensburg und stand auf dem Fuß- und Radweg der Wilhelmstraße, als der Radfahrer, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt unterwegs war, ungebremst frontal mit ihr kollidierte.

Beide stürzten in Folge der Kollision. Während der Fahrradfahrer unverletzt blieb, wurde die Fußgängerin am Kopf verletzt und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Der Radfahrer half zwar zunächst noch bei der Erstversorgung, flüchtete dann aber beim Eintreffen der Rettungskräfte.

Personen, die Hinweise zum Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.