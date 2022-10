Radfahrer bei Unfall verletzt

Zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 16-jährigen Pedelecfahrer ist es am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Gartenstraße gekommen. Der Jugendliche fuhr auf dem Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, als ein 56-jähriger BMW-Fahrer von der Fahrbahn in ein Tankstellengelände abbiegen wollte und den Radler offenbar nicht wahrnahm. Bei der Kollision prallte der 16-Jährige zunächst gegen den Wagen und stürzte in der Folge zu Boden. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Pedelec entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, am BMW wird dieser auf etwa 7000 Euro beziffert.