Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 60-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 60-Jährige bog laut Polizei gegen 7 Uhr bei grüner Ampel von der Jahnstraße nach links in die Goethestraße ab und übersah dabei einen bislang unbekannten Radfahrer, der die Goethestraße auf dem dortigen Fußgängerüberweg querte. Bei der Kollision mit dem Radler stürzte der 60-Jährige und verletzte sich schwer. Der Unbekannte fuhr im Anschluss ohne anzuhalten weiter. Er soll dunkel gekleidet und ohne Licht sowie mit einem weißen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die zu dem unbekannten Radler Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.