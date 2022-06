Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit einer geöffneten Fahrzeugtür zusammengestoßen und im Anschluss gestürzt ist am Dienstag gegen 7.30 Uhr ein 13-jähriger Radfahrer in der Ravensburger Wilhelmstraße.

Die Fahrerin eines Renault Twingo hielt laut Polizei am Fahrbahnrand an, woraufhin die 15-jährige Beifahrerin ihre Tür öffnete und den Radfahrer offenbar nicht beachtete. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.