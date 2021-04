Radfahrer bei Unfall in Ravensburg schwer verletzt

Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg schwer verletzt worden.

Der Mann überquerte nach Angaben der Polizei auf Höhe der Waldorfschule die Straße an der dortigen Bedarfsampel, die jedoch nicht in Betrieb war. Hierbei übersah er offensichtlich einen 76-jährigen VW-Fahrer, der ordnungsgemäß in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Obwohl der Fahrer des VW noch versuchte, nach rechts auszuweichen, kollidierte er mit dem Radfahrer.

Dieser wurde bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Am Pedelec entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro, der Schaden am VW wird auf rund 2000 Euro beziffert.