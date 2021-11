Rabenschwarzes Wochenende für U20 des EV Ravensburg

Die U20-Eishockey-Spieler des EV Ravensburg haben in der Deutschen Nachwuchsliga III zwei bittere Niederlagen einstecken müssen. Viel besser lief es für die U17 der Oberschwaben.

U20, Deutsche Nachwuchsliga III: Ein rabenschwarzes Wochenende mit einem 2:7 in Nürnberg und einem 1:3 bei Schlusslicht Landsberg haben die U20-Eishockeyspieler des EV Ravensburg hinter sich. Sie stehen nun nur noch fünf Punkte vor einem Abstiegsplatz und müssen aufpassen, nicht ernsthaft in Gefahr zu geraten.

HC Landsberg – EV Ravensburg 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). – Landsberg ist in dieser Saison kein gutes Pflaster für den EVR. Das hatte sich schon im ersten Spiel gezeigt. Dabei begann es dieses Mal mit der Führung durch Daniel Kern bereits in der sechsten Minute sehr verheißungsvoll. In der 16. Minute glich Landsberg allerdings aus und schoss nach der ersten Pause in der 35. Minute das laut Mitteilung bereits entscheidende 2:1. Diesem Treffer rannte der EVR fortan erfolglos hinterher. In der Schlussminute traf Landsberg zum 3:1 ins verwaiste Ravensburger Tor. Strafen: Landsberg 8 Minuten, Ravensburg 12 Minuten.

EHC Nürnberg – EV Ravensburg 7:2 (2:0, 3:1, 2:1). – In Nürnberg war von vornherein klar, dass die Trauben sehr hoch hängen würden. Die Hausherren schossen sich denn auch in der 14.und in der 17. Minute zum 2:0-Pausenstand in Führung. Erst nach dem dritten Treffer für Nürnberg in der 25. Minute traf auch Ravensburg. Andreas Wiesler war in der 27. Minute auf Vorarbeit von Julius Zeigler und Philipp Wirz erfolgreich. Nürnberg setzte aber unbeeindruckt seinerseits zwei Treffer zum 5:1 zur zweiten Pause entgegen. Im Schlussdrittel keimte mit dem 2:5 erneut durch Wiesler auf Vorarbeit von Wirz und Balit Makovics nochmals Hoffnung auf. Diese war aber schon eine halbe Minute später mit dem 6:2 dahin. Bei einem Mann mehr auf dem Eis kassierte der EVR in der 49. Minute noch das siebte Gegentor. Strafen: Nürnberg 6 Minuten, Ravensburg 2 Minuten.

U17, Bayernliga: EV Ravensburg – TEV Miesbach 9:3 (5:0, 0:2, 4:1). – Mit einem 9:3 gegen den TEV Miesbach hat sich die U17 des EV Ravensburg eine Woche vor dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer EHC Klostersee auf Platz drei der Bayernliga festgesetzt. Nach einem fulminanten Start mit einem 5:0-Zwischenstand nach dem ersten Drittel ließ der EVR die Partie eineinhalb Drittel lang schleifen. Die Gäste kamen auf 2:5 heran und begannen, Morgenluft zu schnuppern. Auch das 6:2 in der 50. Minute beantworteten sie sofort mit dem 3:6. Mit drei Treffern in nur 33 Sekunden machte Ravensburg aber in der 56. Minute den letztlich klaren und verdienten Sieg perfekt. Tore EVR: Oleg Gettinger, David Walter (2), Daniel Pogorelov, Lars Schulz (2), David Teilhof, Ilja Katjuschenko, Artur Kreider. (sz)