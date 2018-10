Rabbiner mit viel Humor

Der Rabbiner Joel Berger spricht am Montag, 22. Oktober, ab 19 Uhr im evangelischen Matthäus-Gemeindehaus in Ravensburg. Berger war bis 2002 Landesrabbiner in Württemberg. In Ravensburg berichtet er über Anekdoten, Pointen, Scherze und Witze als Elemente der jüdischen Erzählkultur.

Eine deutsch-jüdische Kultur gibt es nicht mehr, auch die osteuropäische ist verschwunden, heißt es in der Pressemitteilung. Aber der jüdische Humor lebe und er funktioniere wie eh und je: das Wortspiel, die Aggression, die sich in Selbstironie auflöst, die zugespitzte, aber nicht verletzende Pointe, der schnelle Stich in die Blase der Selbstgefälligkeit. Berger erzählt während seines Vortrags auch selbst Witze. Die beliebteste und häufigste Figur in jüdischen Witzen sei der Rabbi, aber auch die „jiddi-sche Mamme" und der streng orthodoxe Jude gewähren Einblicke in „jüdische Seelen“, in deren Eigenarten und Marotten und regen mit manch trauriger oder lustiger Pointe zum Nachdenken an, heißt es in der Ankündigung weiter.

Joel Berger wurde 1937 in Budapest geboren. Seine Eltern und er überlebten im Ghetto von Budapest den Holocaust, doch 40 Mitglieder seiner Familie wurden ermordet.1968 gelang es ihm in den Westen zu emigrieren und war bis zu seiner Pensionierung Rabbiner in verschiedenen schwedischen und deutschen Städten. Viele Jahre war er Hochschullehrer an der Universität Tübingen. Heute hat Joel Berger einen Forschungsauftrag im Haus der Geschichte in Stuttgart inne. Außerdem ist er in der Radiosendung „Jüdisches Wort in den Tag“ im SWR zu hören.

Rabbiner Berger verknüpft in seinem Vortrag persönliche Erlebnisse und Anekdoten mit der Zeitgeschichte. Der Eintritt zu, Vortragsabend ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.cjb-rv.de.