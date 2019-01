Rückschläge für den EV Ravensburg

Mit Niederlagen in Stuttgart und Zweibrücken haben sich die Aussichten des EV Ravensburg auf die Play-offs in der Eishockey-Regionalliga drastisch verschlechtert. Der EVR liegt zwar nur drei Punkte hinter den Play-off-Rängen. Doch diesen Rückstand aufzuholen wird in der momentanen Verfassung schwer. Am kommenden Wochenende muss am Sonntag zu Hause EKU Mannheim unbedingt bezwungen werden, um sich die Chancen zu wahren. Sollte Ravensburg auch am Freitag in Hügelsheim punkten, wäre der EVR wieder mitten im Rennen dabei.

Dass nach dem überraschenden 1:3 in Stuttgart und dem 2:5 beim direkten Konkurrenten Zweibrücken überhaupt noch realistische Aussichten bestehen, liegt an der unverändert sehr engen Tabelle. Dem Coup gegen den EVR ließen die Stuttgarter nämlich einen genauso überraschenden Sieg in Eppelheim folgen, sodass nun plötzlich die vor Weihnachten scheinbar bereits abgehängten Heilbronner wieder vorne mitmischen.

Eigentlich hätte Ravensburg vor Stuttgart gewarnt sein müssen. Die Rebels haben schon einige Male den Favoriten ein Bein gestellt und überwiegend nur knapp verloren. Der Auftakt ging aus EVR-Sicht jedoch völlig daneben. In der fünften Minute gab es eine erste Strafe gegen Ravensburg, die prompt zur Führung der Gastgeber führte. Nur 16 Sekunden später lag die Scheibe schon wieder im Ravensburger Netz. Von diesem Doppelschlag erholten sich die Oberschwaben nicht mehr.

Vorne ging erneut nur wenig Zwingendes zusammen. Das 3:0 der Stuttgarter in der 28. Minute, erneut ein Überzahltreffer, war immerhin so etwas wie ein Weckruf. Es folgte die beste Phase der Ravensburger, die nun Druck aufbauten – und belohnt wurden. In der 38. Minute traf Steffen Kirsch zum 1:3. Doch das große Aufbäumen im Schlussdrittel blieb aus. Schwach war erneut das Powerplay. Beim Toreschießen hapert es bei den Ravensburgern gewaltig.

Stuttgarter EC – EV Ravensburg 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) – Tore: 1:0 (5:14 ÜZ) Kästle (Abert, Mauch), 2:0 (5:30) Eisele (Abert, Mauch), 3:0 (27:29 ÜZ) Willer (Hudak, Becker), 3:1 (37:30) Kirsch (Sekula, Rodriguez) – Strafen: Stuttgart 10, Ravensburg 8 Minuten.

Beim EHC Zweibrücken stand Ravensburg unter Zugzwang, wurde mit dieser Belastung zunächst aber gut fertig. Der Auftritt beim neuen Tabellenzweiten war wesentlich besser als der zwei Tage zuvor in Stuttgart. Der frühen Führung für die Hornets in der vierten Minute ließ Johann Katjuschenko nur drei Minuten später den Ausgleich folgen. Durch Treffer in der 14. Minute sowie in Überzahl (19.) zog Zweibrücken vor 700 Zuschauern jedoch noch vor der ersten Pause auf 3:1 davon.

Morgenluft schnupperte der EVR nach dem Anschlusstreffer durch Johann Katjuschenko in der 35. Minute. Nur 70 Sekunden später folgte aber die kalte Dusche mit dem 4:2 der Hornets. Dieses Tor entschied das Spiel. In der 49. Minute kassierte der EVR noch den fünften Gegentreffer.

EHC Zweibrücken – EVR 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) – Tore: 1:0 (3:21) Zvonik; 1:1 (6:35) J. Katjuschenko (S. Heckenberger), 2:1 (13:36) Fellhauer (Neumann), 3:1 (18:29 ÜZ) Dörr (Trenholm), 3:2 (34:13) J. Katjuschenko (S. Heckenberger), 4:2 (35:29) Lingenfelser; 5:2 (48:26) Vodicka (Radke) – Strafen: Zweibrücken 10 Minuten, Ravensburg 12 Minuten.