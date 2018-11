„Röthenbronn“ ist überall dort, wo es menschelt

Eine frei erfundene Geschichte, die hinten herum aber doch fest verwurzelt ist in der Region, hat Autor Bodo Rudolf am Mittwochabend auf die Bühne des Kulturgut Ittenbeuren gebracht. Zu „Austern und Saure Kutteln“, so der Titel, untermalte das Lothar Kraft-Trio einzelne gelesene Szenen je nach Stimmungslage bis hin zu situationsbezogenen Geräuschkulissen. So entstand ein spannender, ausverkaufter Abend voller Witz und skurrilen Begebenheiten.

Bodo Rudolf, der beruflich viele Jahrzehnte im Ausland verbracht hat, ist einer von hier. Das machen seine bisher erschienenen Bücher, die von der oberschwäbischen Heimat handeln, deutlich. Er ist ein zurückhaltender, charmanter Mensch, der schmunzelt, wenn das Trio Einsätze verpasst, und der genau weiß, in welche Richtung es geht.

Das bringt diese besondere Mischung aus Humor und tierischem Ernst hervor, die es für die 2012 erschienene und mit dem zweiten Platz des Schwäbischen Literaturpreises bedachte Satire „Die siebenerlei Leut von Röthenbronn“ braucht.

Nach acht Jahren „Literatur & Kabarett im Kulturgut Ittenbeuren“ wird die Kleinkunstbühne 2019 in das bis dahin umgebaute ehemalige Filmstudio umgezogen sein, eröffnete Peter Frey den Abend. Etwas größer werde es dann inklusive der „Haifischbar“. Den nunmehr dritten Gastauftritt von Bodo Rudolf leitete das Trio mit Lothar Kraft am Piano, Saxophonist und Flötist Markus Kerber und Klaus Bermetz am Kontrabass mit einer leichten Abwandlung der Deutsch-Französischen Nationalhymne ein, indem sie beide Melodien miteinander verbanden.

Gezeter über „Die kommunale Polygamie“

Geht es in Rudolfs gelesener Geschichte doch um zwei Partnerschaftsvereine – den von Röthenbronn und den von Saint Loup-les-Bains in der Normandie. „Röthenbronn, wo könnte es sein?“, schickte er voraus, um die Frage gleich selbst zu beantworten. Es könne überall liegen – denn überall menschelt es. So machen sich die Röthenbronner mit Busfahrer Kurt morgens in aller Herrgottsfrüh auf den Weg in Richtung Frankreich. Zuvor jedoch erheitern sie sich über „Die kommunale Polygamie“, sprich über den Sinn und Unsinn von Partnerschaftsstädten. Jedes Kaff müsse sich mit Afrika verbandeln, wettern sie. Stattdessen würden sie sich die Franzosen ins Bett holen, wozu das Trio passend „Je t’aime“ anstimmte. Natürlich nicht ohne satirischen Unterton.

Ebenso wie mit dem Lied „Mein Vater war ein Appenzeller“. Könne man sich mit den Schweizern doch noch verständigen, während es bei den Franzosen auf dem Teller noch Muh und Mäh mache. Für viel Amüsement sorgte die Urnenbestattung von Johannes, war die Grube doch voll Wasser gelaufen und so ließ sich das aus dem Versandhandel bestellte Stück nicht „unterkriegen“. Die Leiche sei also ins Wasser gefallen, nicht aber der Leichenschmaus im Gasthof Sonne.

Lustvolles Miteinander von Literatur und Musik

Für die zweite Partie griff Rudolf zu einer großen Tischuhr, deren Zeiger er von Stunde zu Stunde weiter vorrückte, nachdem die Röthenbronner gestartet sind, aber nur bis Unterharprechts kommen. Hier harzt es kräftig, nachdem der Bus den Geist aufgegeben hatte.

Es ist die Rede vom „Kißlegger Loch“, wo auch ein Stück wahre Geschichte steckt. Vor allem aber ist es die absurde Situation, dass trotz aller Bemühungen, das Gefährt wieder zum Laufen zu bringen, die Zeit verstreicht und Frankreich unerreicht bleibt. Nur einer ist da, der vom Haus des Großvaters in Vers-sur-Mer nahe Caen erzählt. Als Hitler Frankreich besetzt hielt, 1944 die Invasion der Alliierten am „Gold Beach“ begann, wo sich die Briten durch Großvaters Vorgarten kämpften. Bodo Rudolfs Geschichte ist eine der Untertöne und so fragte sich das Trio beim nächsten Stück: „Kennen die Franzosen den Bach?!“