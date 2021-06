Queer-Pride-Demo zieht am 26. Juni von Ravensburg nach Weingarten

Unter dem Titel „Queer Pride – Jetzt erst Recht!“ findet am Samstag, 26. Juni, eine Demonstration vom Ravensburger Bahnhof nach Weingarten in den Stadtgarten statt, wie die Veranstalter mitteilen. Dort, wo vor wenigen Wochen die Regenbogenstreifen des Projektes „Übergang zur Vielfalt“ zerstört wurden, gebe es im Anschluss eine Kundgebung. Die Versammlung findet von 13 bis 17.30 Uhr statt und wird mit angemessenen Hygienekonzept durchgeführt, so die Mitteilung weiter.

Die Orga-Gruppe wolle die Wut über die Tat mit der Demonstration in etwas Positives verwandeln. Der Leitsatz laute: „Ihr könnt unsere Streifen zerstören, aber nicht die Kraft die sie schufen!“ „Mit der Queer Pride setzen wir ein Zeichen gegen LGBTQIA+ Feindlichkeit, geben der Community die Aufmerksamkeit, die sie verdient, und sorgen für die Aufklärung, die es zu diesen Themen dringend braucht“, so Mitorganisator Jonathan Oremek (16).