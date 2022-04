Queen-Hits erklingen in Ravensburg

Anlässlich des 4. Internationalen Ravensburger Classic-Camps vom 19. bis 23. April reisen wieder Musiker nach Ravensburg. 80 Jugendliche aus Varaždin (Kroatien) werden zusammen mit dem rund 60 Mitglieder zählenden Jugendsinfonieorchester der Musikschule Ravensburg die Queen-Symphony des britischen Komponisten Tolga Kashif einstudieren und zur Aufführung bringen.

In gemeinsamen Proben erarbeiten die Jugendlichen unter der Leitung von Dada Ruza (Varaždin, Choreinstudierung), Musikschuldirektor Harald Hepner (Ravensburg, Gesamtleitung) sowie weiteren Lehrerinnen und Lehrer beider Musikschulen das sinfonische Werk nach Motiven der Rockband Queen. Das Konzert findet am Samstag, 23. April, um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg statt, kündigt die Musikschule Ravensburg in einem Schreiben an.