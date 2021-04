Quarantäne nach Hochzeitsfeier landet vor Gericht

Quarantäne nach größeren Feiern

Bei jedem Corona-Fall muss laut Landratsamt im Einzelfall entschieden werden, wer Kontaktperson der Kategorie 1 ist. Anders könne das bei einer Corona-Infektion in Zusammenhang mit einer Feier sein. Sei zum Beispiel eine Hochzeitsveranstaltung geprägt durch

eine lange Dauer

ein dynamisches Kontaktverhalten (keine festen Plätze, wechselnde Gesprächspartner)

Geselligkeit (dabei wird laut Landratsamt typischerweise weniger auf Abstand geachtet)

Freude und Ausgelassenheit,

so ließen sich die Kontakte nicht mehr klar nachvollziehen. Dann sei weniger das Verhalten des Einzelnen, sondern der Charakter der Veranstaltung und der Ort, an dem sie stattfand, entscheidend. Das Landratsamt beruft sich auf das Robert-Koch-Institut, das empfehle, dass zum Beispiel bei Gruppenveranstaltungen unabhängig von der individuellen Risikoermittlung eine Eingruppierung in die Kategorie 1 erfolgen kann. Bei längerem Aufenthalt in geschlossenen Räumen komme außerdem den infektiösen Aerosolen Bedeutung zu, die laut RKI über Stunden in der Luft schweben und so auch Personen gefährden können, die sich weit von der infizierten Person entfernt aufhalten. (len)