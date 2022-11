Qualifizierung in der Kindertagespflege

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwölf Tagesmütter haben im September erfolgreich den Qualifizierungskurs von insgesamt 160 Unterrichtseinheiten mit einem Kolloquium abgeschlossen. Der Kurs erstreckte sich über ein Jahr.

Die Vermittlungsstellen im Landkreis Ravensburg bieten in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Ravensburg jedes Jahr einen Qualifizierungskurs für Tageseltern an. Alle Kindertagespflegepersonen stehen nun bereit für ihren Einsatz als Tagesmutter/Tagesvater oder Kinderfrau/Kindermann, die/der in den Haushalt der Eltern geht.

Schwerpunkte im Kurs sind erzieherische Themen wie die Sprachentwicklung und -förderung, Entwicklung des Kindes, Kommunikation mit Kindern, Naturpädagogik et cetera. Es gibt im Kurs aber auch Zeit, um die eigene Arbeit zu reflektieren. Alle Teilnehmenden schreiben eine Konzeption und der Kurs schließt mit einem Abschlusskolloquium ab.

Kinder haben ab dem ersten vollendeten Lebensjahr bis zum dritten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in Kindertagespflege oder Kindertageseinrichtungen. Das Jugendamt übernimmt die Kosten der Förderung. Die Eltern müssen sich je nach Einkommen an den Betreuungskosten beteiligen. Wenn das Familieneinkommen gering ist, kann das Jugendamt auf Antrag die Kosten tragen. Die Kosten für eine Kindertagespflegeperson liegen in der Regel nicht höher als der Betrag für den Platz in einer Kinderkrippe. Die Kindertagespflege können Sie für Kinder bis zum 14. Lebensjahr ergänzend in Anspruch nehmen.

Infos über die geltenden, vom Einkommen unabhängigen Kostenbeiträge und Antragsunterlagen gibt es bei den Vermittlungsstellen für Kindertagespflege und auf der Homepage www.tagespflege-ravensburg.de. So liegt zum Beispiel der Eigenanteil der Eltern pro Betreuungsstunde bei der Tagesmutter/ beim Tagesvater für ein Kind bei 2,60 Euro.

Ein weiterer Vorbereitungskurs für interessierte Tagespflegeeltern startet im März 2023 in Weingarten sowie im September 2023 in Wangen im Allgäu.