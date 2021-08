Qualifizierter Mietspiegel für Ravensburg, Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg

Im Rahmen eines Kooperationsprojekts lassen die Städte und Gemeinden Ravensburg, Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg einen qualifizierten Mietspiegel erstellen. Dies teilt die Ravensburger Stadtverwaltung mit.

Mitte August startet der Versand der Anschreiben an circa 21 500 Mieterhaushalte. In den Anschreiben ist beschrieben, wie die Mieter an einer Online-Befragung durch Eingabe ihres persönlichen Zugangsschlüssels unter https://www.alp-institut.de/rv teilnehmen können. Alternativ ist eine schriftliche Teilnahme möglich. Dafür wird ein Papierfragebogen mitgeschickt. Ergänzend zur Mieterbefragung werden Wohnungsdaten bei den größten institutionellen Vermietern erhoben.

Alle Städte und Gemeinden weisen darauf hin, dass die Mitwirkungsbereitschaft zum Ausfüllen der Fragebögen ganz entscheidend für die spätere Qualität des Mietspiegels – und damit für die Darstellung der ortsüblichen Vergleichsmiete – in den Gemeinden sein wird.

Ein qualifizierter Mietspiegel sorge für Transparenz auf dem Wohnungsmarkt und schaffe Rechtssicherheit, schreibt die Stadtverwaltung weiter. Er dokumentiere die ortsübliche Vergleichsmiete für verschiedene Wohnungstypen und sei daher von großer praktischer Bedeutung für den Ausgleich zwischen Mietern und Vermietern.

Der Mietspiegel soll zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. Die Ergebnisse werden auf den Webseiten der Gemeinden veröffentlicht.