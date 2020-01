Puppentheater feiert Geburtstag

Im Puppentheater im Vogthaus wird am Sonntag, 19. Januar, gefeiert, denn „Die Prinzessin hat Geburtstag“. Das Spielstück mit Drahtmarionetten beginnt laut Mitteilung um 15.30 Uhr und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Zum Inhalt: Leider geht am Festtag im Schloss nicht alles glatt. Die Geburtstagstorte ist verschwunden. Große Aufregung! Und was nun? Alles Suchen ist vergeblich. Die Torte bleibt verschwunden. Eine neue muss her, ist doch klar! Gut, das der Kasper mithilft.