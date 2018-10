Punktlose Rams müssen zum Tabellenführer

Nach vier Niederlagen und null Punkten stehen die Ravensburg Rams inder Handball-Landesliga schon früh in der Saison unter Druck. Nun geht es ausgerechnet zum Tabellenführer Altenstadt. Die Landesligafrauen des TV Weingarten wollen vor heimischem Publikum gegen Bettringen gewinnen, der HCL Vogt hat es in der Bezirksklasse mit Gerhausen zu tun.

Herren, Landesliga Staffel 3, TV Altenstadt – TSB Ravensburg: Die Handballer des TSB Ravensburg stehen nach vier gespielten Partien in der Landesliga mächtig unter Druck. Am Samstag treffen sie ab 17.30 Uhr in der Michelberghalle in Geislingen auf den TV Altenstadt. Nachdem das Team in der laufenden Saison noch keinen Punkt gewinnen konnte und auf dem letzten Tabellenplatz der Liga steht, soll am kommenden Samstag endlich der erste Sieg eingefahren werden. Hierzu müssen sich die Rams im Vergleich zu den letzten Partien jedoch deutlich verbessern, denn der Gegner am Samstag ist der aktuelle Tabellenführer TV Altenstadt. Altenstadt führt die Landesliga mit 8:2 Punkten souverän an und geht deshalb natürlich als absoluter Favorit in die Partie gegen Ravensburg. Die Rams wollen jedoch zeigen, dass trotz der schlechten Tabellensituation jederzeit mit ihnen zu rechnen ist. Vor allem die beiden Neuzugänge Joel Schwarz und Lukas Paul zeigten am vergangenen Wochenende in der Partie gegen Kirchheim, dass sie immer besser ins Team finden. Beide Spieler konnten trotz der Niederlage vor allem in der Offensive durchaus überzeugen. Sollten die Rams an die Leistung aus der Vorbereitung anschließen und die vier Niederlagen in Folge aus ihren Köpfen bekommen, ist eine Überraschung gegen Altenstadt sicherlich möglich.

Frauen, Landesliga Staffel 3, TV Weingarten – SG Bettringen: Im Rahmen des Spieltagmottos „80 Jahre Handball in Weingarten“ wollen die TVW-Handballerinnen vor heimischem Publikum gegen die SG Bettringen am Samstag (ab 18 Uhr) ohne Niederlage bleiben und sind dabei auch schon leicht gefordert, den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Auch im dritten Anlauf hatten die Welfenstädterinnen in der vergangenen Woche auswärts an einem Sonntagabend leider das Nachsehen (27:32) und mussten erneut ohne Punkte die Heimreise aus Schnaitheim antreten. Die Weingartenerinnen wollen an diesem Samstagabend erneut „zurückschlagen“ und den Trend in keinem Falle unterbrechen. Denn nachdem man bisher auswärts zunächst ohne Punkte blieb, fuhr man im darauffolgenden Heimspiel auch gleich wieder Zählbares ein und zeigte somit stets, dass man nach den Niederlagen sofort wieder aufsteht und die nächste Aufgabe in Angriff nimmt. Mit der SG Bettringen gastiert eigentlich der Tabellennachbar in der Großsporthalle, doch nachdem der TVW bereits fünf Spiele bestritten hat, kommt die SG gerade mal auf zwei Partien und mit 2:2 Punkten ist daher noch kaum etwas über das Formbarometer der Bettringer zu philosophieren.

Frauen, Bezirksklasse, TV Gerhausen 2 – HCL Vogt 1: Im zweiten Auswärtsspiel in Folge müssen die Vogter Damen am Samstag um 16 Uhr beim TV Gerhausen 2 antreten. Die Gastgeber stehen momentan mit 0:6 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und somit schon sehr früh in der Saison unter Druck. Zudem mussten sie letzte Woche beim SV Tannau mit 12:37 eine herbe Klatsche einstecken und sind sicher auf Wiedergutmachung aus. Beim HCL hofft man, an die Leistung vor allem in Halbzeit eins gegen Schemmerhofen anknüpfen zu können. Da war das Abwehrbollwerk der HCLer fast unüberwindbar und ließ gerade mal drei Treffer zu. Mit so einer nahezu perfekten Halbzeit könnte man auch in Gerhausen den Grundstock für zwei weitere Punkte legen. Außerdem hofft man auf die Rückkehr einiger angeschlagener Spielerinnen um wieder mehr Optionen zu haben.