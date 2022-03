PSK spendet für Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Pferdesportkreis Oberschwaben (PSK) ist für seine 64 Vereine im Württembergischen Pferdesportverband (WPSV) sehr gut vertreten. Seit der Jahreshauptversammlung des WPSV Ende März in Weilheim kommen fünf der zwölf Delegierten aus dem PSK Oberschwaben, der der größte Pferdesportkreis in Württemberg ist. Die Delegierten sind Simone Lorch aus Gammertingen, Josef Dobler aus Hauerz, Josef Heinzelmann aus Herbertingen, Petra Kuhn aus Ailingen, Roland Ohneseit aus Argenbühl-Siggen. Weil Werner Elbs, Baindt, als Vorsitzender des PSK kraft Amtes Sitz und Stimme im Ausschuss des WPSV hat, sind die Pferdefreunde Oberschwabens gar mit sechs Personen vertreten. Um dieses Ziel zu erreichen hat PSK-Geschäftsführer Roland Ohneseit die Vereinsvertreter zu einer gemeinsamen Busfahrt nach Weilheim zusammengeholt, was nach der langen Corona-Pause ein willkommener Anlass war, endlich mal wieder gemeinsam unterwegs zu sein, trotz zu beachtender Coronaregeln. Auch in Weilheim, wo das komplette Präsidium des WPSV um Präsident Frank Reutter aus Wernau einstimmig gewählt wurde, war der Präsenzveranstaltung anzumerken, dass sich alle Teilnehmer darauf gefreut hatten. Schließlich kennt man sich ja seit vielen Jahren.

Trotz der guten Stimmung waren sich die Pferdefreunde über die Kriegslage in der Ukraine einig: Hier muss man helfen! Das trug auf der Heimfahrt der Oberschwaben dazu bei, dass, einer spontanen Idee folgend, 270 Euro gespendet wurden für die Hilfsorganisation „Equiwent & Schmiede ohne Grenzen“. Die Organisation hilft seit Jahren Menschen und Tieren in Rumänien und ganz aktuell im Grenzgebiet Rumänien/Ukraine, möglichst viele Pferde aus dem Kriegsgebiet zu retten. Gerade Pferdeleute, aber auch Landwirte dort haben kaum noch Möglichkeiten, ihre Tiere zu versorgen. Nicht wenige ließen sogar ihre Tiere einfach frei, weil Futtermittel fehlen oder verbrannt sind und der russische Raketenterror landwirtschaftliche Anwesen zerstört. Das Geld ist bereits überwiesen, weiß Roland Ohneseit zu berichten.