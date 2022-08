Prügel und Randale in der Nacht auf Freitag in Ravensburg

In einer Pressemitteilung der Polizei wird über zwei Vorfälle in der Nacht auf Freitag berichtet. In beiden Situationen waren junge Männer beteiligt. Einmal fasste die Polizei die mutmaßlichen Täter, im anderen Fall ist sie noch auf der Suche.

Um kurz vor 2 Uhr sollen rund zehn Beteiligte auf dem Marienplatz in eine Auseinandersetzung geraten sein. Zuerst sei es nur ein Streit gewesen, berichtet die Polizei. Dann hätten zwei bislang unbekannte Täter auf einen 17-Jährigen und einen 20-Jährigen eingeschlagen. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in Richtung Rosmarinstraße.

Einer der Jugendlichen wurde durch die Schläge so verletzt, dass er in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer gehandelt haben. Während der eine etwa 165 Zentimeter groß und rund 30 Jahre alte gewesen sein soll, war der Zweite etwa 23 Jahre alt und 190 Zentimeter groß.

Der Ältere soll eine grüne Jacke, eine helle Jeans und Badeschuhe getragen haben. Der Jüngere war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und hofft auf Hinweise unter Tel. 0751/803-3333.

Neben der Prügelei berichtet die Polizei von vier Männern im Alter von 22 bis 31 Jahren, die am frühen Freitag in der Innenstadt randaliert und für Sachschaden gesorgt haben.

Das Quartett, das von der Olgastraße in die Bachstraße unterwegs war, warf mehrere Motorroller um, sodass an den Fahrzeugen jeweils ein dreistelliger Schaden entstand. Zudem warfen die Männer auf Höhe eines Sportgeschäfts einen Tisch um.

In diesem Fall stellte die Polizei die Männer, nachdem sie von einem Zeugen über die Vorfälle informiert worden war. Den Randalierern drohen nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung.