Prüfungsfrühstück an der Realschule Ravensburg

Mit einem reichhaltigen Frühstück sind die Zehntklässlerinnen und Zehntklässler der Realschule Ravensburg in die schriftlichen Prüfungen gestartet. Vor der Prüfung in Deutsch hatten sie so die Gelegenheit, in geselliger Runde etwas Aufregung abzubauen und diesen wichtigen Tag gemeinsam zu beginnen.

Das Prüfungsfrühstück hat eine lange Tradition an der Realschule Ravensburg, die nur durch Corona in den letzten beiden Jahren unterbrochen wurde. Vor jeder schriftlichen Prüfung gibt es ein kostenloses, umfangreiches Frühstück mit frischen Brötchen, Honig und Marmelade, Wurst und Käse sowie frischem Obst und Gemüse. Gesponsert wird die Aktion vom Förderverein der Realschule Ravensburg sowie von der Eltern-Aktion „Gesundes Pausenbrot“.

Ein herzliches Dankeschön an alle engagierten Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer, die an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt waren! Die Realschule Ravensburg wünscht allen Prüflingen weiterhin viel Erfolg.