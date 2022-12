Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gestartet

Am Landgericht Ravensburg ist am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gestartet. Dabei soll der Angeklagte drei Mädchen Fotoshootings für einen angeblichen Modelvertrag versprochen haben. Ursprünglich sollte das Verfahren öffentlich verhandelt werden. Auf Antrag der Verteidigung wurde die Öffentlichkeit jedoch zu Prozessbeginn für den gesamten Verfahrensverlauf ausgeschlossen.

Verfahren war ursprünglich öffentlich

Zwölf Tage waren für die ursprünglich öffentlich geplante Hauptverhandlung veranschlagt. Dem 53-jährigen Angeklagten wird, so viel wurde bekannt, schwerer sexueller Missbrauch, Misshandlung und Nötigung von Kindern in einer Gemeinde im Großraum Wangen vorgeworfen. Er sitzt seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. In Handschließen und Fußfesseln, die Strickmütze tief über die Stirn gezogen, war der Angeklagte aus der Justizvollzugsanstalt Ulm am Mittwoch in den Gerichtssaal geführt worden. „Wir müssen Sie sehen“, forderte ihn Vorsitzender Franz Bernhard auf, die Mütze abzunehmen. Dem kam er nach. Zwei Verteidiger stehen dem Angeklagten zur Seite.

Auch Anklage hinter verschlossen Türen verlesen

Weil wegen der Beteiligung Minderjähriger im Zeugenstand die Öffentlichkeit immer wieder ausgeschlossen werden müsste, was „die Wahrheitsfindung insgesamt erheblich erschweren würde“, so Verteidiger Achim Ziegler, beantragte er, die Öffentlichkeit für den gesamten Verfahrensverlauf auszuschließen. Dem schloss sich das Gericht nach kurzer Beratung an und widersprach damit der Staatsanwaltschaft, die gefordert hatte, wenigstens die Verlesung der Anklage öffentlich zu lassen. Auch auf Nachfrage machte das Landgericht keine weiteren Angaben zum Inhalt des Verfahrens.

Nach SWR-Informationen spricht die Anklage indes von 107 Fällen. Der Südwestrundfunk hatte noch vor Prozessbeginn beim Gericht angefragt, und demnach wird dem Angeklagten vorgeworfen, zwischen 2018 und Juni vergangenen Jahres drei Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Er soll ihnen Fotoshootings für einen angeblichen Modelvertrag versprochen haben.

Urteil wird wohl im März gesprochen

Wie der SWR weiter berichtet, sollen die Mädchen anscheinend aus dem Bekanntenkreis des Angeklagten kommen. Als der Mann die Mädchen das erste Mal sexuell missbraucht haben soll, waren sie laut Staatsanwaltschaft elf, 13 und 14 Jahre alt. Auch bei Fotoaufnahmen für einen angeblichen Modelvertrag soll es zu den Taten gekommen sein, berichtet der SWR mit Berufung auf die Anklage. Der Angeklagte muss sich demnach offenbar auch wegen Belästigung und der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinderpornografischer Schriften verantworten. Ein Urteil wird Ende März erwartet.