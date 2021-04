Kirchen protestieren mit Regenbogenfahnen

Evangelische Landeskirche ermöglicht Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare

In der Evangelischen Landeskirche in Württemberg sind nach einem Beschluss der Landessynode vom 23. März 2019 öffentliche Gottesdienste anlässlich der Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare möglich. Das Gesetz trat am 1. Januar 2020 in Kraft. „Dem Gesetz zufolge können in bis zu einem Viertel aller Kirchengemeinden beziehungsweise Verbundkirchengemeinden solche Gottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare stattfinden“, so Friedrich Langsam, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg. Voraussetzung hierfür sei eine vertiefte inhaltliche Befassung mit dem Thema sowie eine Zustimmung des Kirchengemeinderats und der zuständigen Stelleninhaber der Pfarrämter mit Dreiviertelmehrheit. „Wenn mehr als ein Viertel aller Kirchengemeinden diese Segnung für ihren Bereich beschlossen haben, wird sich die Landeskirche in Form der Landesynode erneut mit dem Thema befassen und diese Möglichkeit für die gesamte Württembergische Landeskirche flächendeckend beschließen“, so Langsam.