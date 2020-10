Prorektor der DHBW in den Ruhestand verabschiedet

Mit der Verleihung der Hochschulmedaille der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist der Prorektor und Dekan Wirtschaft der DHBW Ravensburg, Professor Volker Simon in den Ruhestand verabschiedet worden. 1986 hatte er an der damaligen Berufsakademie (BA) seinen ersten Lehrauftrag erhalten. Die Begeisterung für das duale Studienmodell und die Studenten seien laut Pressemitteilung der DHBW seine Motivation gewesen – auch für die viele Aufbauarbeit, an der er für die noch junge Organisation maßgeblich beteiligt war. 2008 wurde er deren stellvertretender Direktor, drei Monate später wurde mit der Hochschulwerdung aus der BA die DHBW.

„Das Konzept hat mich einfach überzeugt“, sagt Volker Simon: „Und das tut es bis heute. Was die DHBW ausmacht ist, dass sie Persönlichkeiten entwickelt.“ Drei Komponenten gehören für ihn bei der Hochschulbildung dazu: Die jungen Menschen brauchen analytische, systemische und kommunikative Kompetenzen. „Dann haben sie ihr Führungsset zusammen; wichtig ist, dass sie kritisch reflektieren.“

Simon baute ein Qualitäts- und Prozessmanagement, die IT-Abteilung und die Bibliothek auf, heißt es weiter. Daneben habe die Hochschulentwicklung zahllose Arbeitsgruppen, Gremien- und Kommissionsarbeit verlangt. Ein Kraftakt und daher besonders in Erinnerung sei die Systemakkreditierung gewesen, bei der die DHBW Ravensburg stellvertretend auch für die anderen Standorte auf dem Prüfstand stand.