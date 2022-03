Propain Bicycles spendet 5000 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es gibt immer mehr Kinder, die nicht oder nicht sicher Fahrrad fahren können. Mit dem Projekt „fit for cycling“ wirkt die Kinderstiftung Ravensburg dem entgegen und bietet in Kooperation mit Experten und Ehrenamtlichen Fahrradkurse für Kinder im Grundschulalter an. Unterstützung erhält sie vom Mountainbike-Hersteller Propain Bicycles aus Vogt.

Dem Geschäftsführer David Assfalg ist es ein Anliegen, Kindern und Jugendlichen in der Region Möglichkeiten zu eröffnen und Unterstützung zu bieten. Spaß an Sport und Bewegung und auch die Freude am Fahrradfahren mit allem, was dazu gehört, möchte er vermitteln. So unterstützt Propain Bicycles das neue Fahrradprojekt „fit for cycling“ mit 5000 Euro, um Kindern das Radfahren zu ermöglichen. Die Kinderstiftung freut sich sehr und dankt herzlich für die großzügige Spende.