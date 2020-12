Prokschi Immobilien spendet an die Stiftung Valentina

Stephan Prokschi (links) hat eine Spenden in Höhe von 2500 Euro an Renate und Kurt Peter von der Stiftung Valentina übergeben. Diese unterstützt schwerstkranke Kinder und ihrer Familien. Des weiteren wurden von Prokschi Immobilien je 1000 Euro an die Kinderklinik Ravensburg sowie an die Sonja Reischmann Stiftung gespendet, teilt das Unternehmen mit. Foto: Prokschi Immobilien