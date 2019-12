Prokschi Immobilien spendet 3000 Euro für Stiftung

Benachteiligte Kinder und Familien im Raum Oberschwaben zu unterstützen, ist ein großes Anliegen der Sonja-Reischmann-Stiftung. Wie bereits in den Jahren zuvor, unterstützt die Prokschi Immobilien Gesellschaft deshalb auch in diesem Jahr die Sonja-Reischmann-Stiftung bei ihrer Arbeit mit einer Geldspende in Höhe von 3000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Unser Bild zeigt Stephan Prokschi (links) und Sabine Reischmann. Foto: Prokschi Immobilien