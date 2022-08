Projekttage St. Konrad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich der Projekttage vom Bildungszentrum St. Konrad waren 13 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5,6 und 9 der Realschule zu Gast auf der Golfanlage und im Golfclub Ravensburg. Die Zielsetzung war, den jungen Menschen einen Einblick zu geben in die vielfältigen Aufgaben einer Golfanlage und natürlich bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts auch eine Einführung in den Golfsport. Und dieser „Programmpunkt“ hat mit Abstand am meisten Spaß gemacht. Bewegung und Sport an der frischen Luft waren eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag.

Wir danken unseren Helferinnen und Helfern im Vorfeld sowie den Betreuerinnen und Betreuern vor Ort: Gudrun Hörzer, Ingrid von Mensenkampff, Veronika Bouley, Gisela Enderle, Lynn Kreher, Tanja Adler, Alexander Adler. Ein herzliches Dankeschön geht an Gregor Hecht und das Projektteam von St. Konrad für die gute Organisation und freundschaftliche Zusammenarbeit.