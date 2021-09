Projekttag am Bildungszentrum St. Konrad informiert über Medienarbeit in Kita und Grundschule

Passen Medienbildung und Geräte wie Tablets schon in die Kita und die ersten Grundschulklassen? Und wenn ja, wie? Diesen Fragen sind Erzieher und Lehrer an katholischen Schulen und Kitas im Projekt „5to8-media“ drei Jahre lang nachgegangen. Sie haben dabei Wege und Möglichkeiten gefunden und getestet, wie sich die Arbeit der Kinder mit Technik und digitalen Medien verbinden lässt mit Werten, Persönlichkeitsentwicklung, mit Bewegung und Kreativität. Dabei sind zahlreiche Angebote für Kinder, Eltern und Teams bzw. Kollegien entstanden, die zeigen, wie Kitas und Grundschulen die Kinder von Anfang an bei ihrem Aufwachsen in einer Welt im digitalen Wandel begleiten und stärken können. Die Erkenntnisse und Materialien aus der Projektzeit präsentiert das 5to8-Projektteam am Donnerstag, 7. Oktober, ab 10.30 Uhr im Bildungszentrum St. Konrad. Die Veranstaltung inklusive Podiumsdiskussion läuft unter dem Titel „Und es hat Zoom gemacht. Aktiv und kreativ mit Medien arbeiten in der Kita und Grundschule“. Sie richtet sich an alle, die Kitas und Grundschulen in Fragen der Medienbildung und des Einsatzes digitaler Medien und Technik weiterentwickeln, sich austauschen, vernetzen und Ideen sammeln wollen. Weitere Infos unter: www.5to8-media.de