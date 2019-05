Projektion VII – Mit der Kamera über den Time Square

Mit der Projektionsreihe stellt das Kunstmuseum Ravensburg Filme zeitgenössischer Künstler vor. Parallel zur Ausstellung von Ernst Ludwig Kirchner zeigt das Kunstmuseum Filme, die den Blick auf den öffentlichen Raum um Hör-Perspektiven erweitern. Am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr wird der vielfach prämierte 15-minütige Film „Plot Point“ (2007) von Nicolas Provost gezeigt. Der Times Square in New York mit den Lichtern gigantischer Werbetafeln, mit flutendem Verkehr und Passantenströmen ist Schauplatz des Films. Mit versteckter HD-Kamera fängt der Künstler Alltagsszenen ein, flüchtige Augenblicke, in denen die Metropole ihre vibrierende Atmosphäre entfaltet. Doch das dokumentarische Material verwandelt sich vor den Augen des Betrachters in einen Action-Thriller. Es spricht Ute Stuffer, Direktorin des Kunstmuseums Ravensburg. Die Vernissage beginnt am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr. Foto: Tim Van Laere Gallery, Antwerpen, Belgien